Происшествия 12 марта 2024, 09:01 Пять воздушных целей сбили в районе Белгородской области Гладков: силы ПВО сбили пять воздушных целей в Белгородском районе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны уничтожила пять воздушных целей в Белгородском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Система ПВО сработала в Белгородском районе и сбила пять воздушных целей еще на подлете к городу. Оперативные службы уточнят информацию о последствиях на земле. По предварительным сведениям, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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В ночь на вторник, 12 марта, беспилотники самолетного типа ликвидировали в ряде регионов России, в том числе в Орловской, Нижегородской, Курской и Тульской областях.

Кроме того, военные сбили украинский беспилотник неподалеку от города Кириши в Ленинградской области, этот населенный пункт считается центром нефтехимической промышленности. Глава региона Александр Дрозденко отмечал, что разрушений и пострадавших нет.