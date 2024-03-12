12 марта 2024, 08:33
Беспилотник самолетного типа уничтожили в Ленобласти
Губернатор Дрозденко: у города Кириши в Ленобласти сбили БПЛА
В окрестностях города Кириши военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«В 06:49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа», — объявил он.
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По информации Александра Дрозденко, разрушений не зафиксировали. Жители не пострадали.
Город Кириши находится в 155 километрах от Санкт-Петербурга на правом берегу реки Волхов у границы с Новгородской областью. Он считается центром нефтехимической промышленности.
Беспилотники уничтожили 12 марта в нескольких регионах России, в том числе Тульской, Курской, Нижегородской и Орловской областях. Власти Воронежской области предупредили жителей о приближавшемся дроне и посоветовали спуститься в укрытия.
Ленинградская область
Беспилотники
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