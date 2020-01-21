Пять граждан Узбекистана погибли при пожаре под Томском

Вспыхнувший в Томской области пожар унес жизни 11 человек. Среди погибших были пять граждан Узбекистана. Об этом сообщил консул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

«На данный момент известно, что пять человек из числа погибших — граждане Республики Узбекистан. Мы работаем в плотном контакте с МЧС, здравоохранением, следствием, готовы оказать содействие в доставке тел погибших», — приводит слова консула «Интерфакс».

Кабулжанов добавил, что пока не известно, сколько именно граждан Узбекистана проживает в поселке под Томском.

Рано утром 21 января начался пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Причулымский. К моменту приезда МЧС, все деревянное здание было охвачено огнем. Общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. Вовремя выйти из дома и спастись удалось двум людям. Во время разбора завалов пожарные нашли тела 11 погибших.

Тушением пламени занимались 19 человек и шесть единиц техники. Сейчас все обстоятельства и причины возгорания выясняются.