Число погибших во время пожара под Томском увеличилось до 11

«В 11:03 (07:03 по московскому времени) обнаружено тело одиннадцатого погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар вспыхнул в жилом одноэтажном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области в 04:05 (00:05 по Москве) 21 января. Когда пожарные приехали на место ЧП, то весь деревянный дом уже охватил огонь. Двум людям удалось самостоятельно выбраться из горящего здания.

После ликвидации открытого горения спасатели начали разбирать завалы и нашли тела погибших. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, все они были гражданами Узбекистана. Их личности сейчас устанавливают.

К тушению пожара привлекли 19 человек и шесть единиц техники. На месте происшествия сейчас находится начальник ГУ МЧС России по Томской области Олег Еременко. Информации о точной причине возгорания пока нет.