Девять человек заживо сгорели при пожаре в Томской области
Информация о возгорании в поселке Причулымский Асиновского района поступила в 04:05 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Из здания самостоятельно выбрались три человека.
Открытое горение удалось ликвидировать в 06:35. Тело первого погибшего обнаружили, когда начался разбор обрушившихся конструкций.
По состоянию на 10:00 найдены, по данным МЧС, шесть погибших. Их личности устанавливаются.
В единой дежурно-диспетчерской службе Асиновского района «Интерфаксу» рассказали, что количество погибших увеличилось до девяти. Спастись, по данным ЕДДС, смогли двое.
«Всего в здании проживали 11 человек. Двое спаслись. <…> По предварительным данным, девять человек погибли», — отметили диспетчеры.
В ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники и 19 человек. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Томской области Олег Еременко. Работают оперативные службы и следователи. Причина пожара устанавливается.