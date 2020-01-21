Девять человек заживо сгорели при пожаре в Томской области

Одноэтажный деревянный дом загорелся в одном из поселков Томской области. Погибли, по последним данным, девять человек. Пламя тушили более четырех часов.

Информация о возгорании в поселке Причулымский Асиновского района поступила в 04:05 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Из здания самостоятельно выбрались три человека.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Открытое горение удалось ликвидировать в 06:35. Тело первого погибшего обнаружили, когда начался разбор обрушившихся конструкций.

По состоянию на 10:00 найдены, по данным МЧС, шесть погибших. Их личности устанавливаются.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В единой дежурно-диспетчерской службе Асиновского района «Интерфаксу» рассказали, что количество погибших увеличилось до девяти. Спастись, по данным ЕДДС, смогли двое.

«Всего в здании проживали 11 человек. Двое спаслись. <…> По предварительным данным, девять человек погибли», — отметили диспетчеры.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники и 19 человек. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Томской области Олег Еременко. Работают оперативные службы и следователи. Причина пожара устанавливается.