Важное 13 апреля 2024, 11:20 Пять человек спасли из-под завалов после удара ВСУ по Токмаку Балицкий: спасатели извлекли 5 человек из-под завалов после удара ВСУ по Токмаку РИА «Новости»

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Спасатели извлеки еще пять человек из-под завалов после удара украинских боевиков по Токмаку. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек. Слава богу, люди живы, они получают экстренную медицинскую помощь», — написал он.

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Балицкий уточнил, что пострадавших с ожогами и ранениями доставили в медицинское учреждение. Трое находятся в тяжелом состоянии, в ближайшее время их экстренно перевезут в областную больницу.

Вечером в пятницу, 12 апреля, украинские националисты нанесли удар по жилым домам в городе Токмак. Жертвами агрессии стали восемь человек, среди них два ребенка. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что под завалами могут еще оставаться люди.