Важное 13 апреля 2024, 10:29 Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми Балицкий: при ударе ВСУ по Токмаку погибли восемь человек, в том числе 2 ребенка Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram

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Из-под завалов в Токмаке извлекли тела еще двух погибших при обстреле ВСУ. Число жертв украинской агрессии выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — уточнил он.

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В Токмакскую городскую больницу увезли 13 пострадавших. Им оказывают необходимую помощь. С родственниками погибших, добавил Балицкий, тоже работают медики. Оставшимся без крова людям предоставили временное жилье.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий / Telegram

Властям предстоит оценить разрушения. Жильцам соседних домов, которые получили повреждения при атаке, также окажут материальную помощь.

Ранее было известно о шести погибших при украинских обстрелах Токмака. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что под завалами могут оставаться люди.