13 апреля 2024, 10:29
Число погибших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до восьми
Балицкий: при ударе ВСУ по Токмаку погибли восемь человек, в том числе 2 ребенка
Из-под завалов в Токмаке извлекли тела еще двух погибших при обстреле ВСУ. Число жертв украинской агрессии выросло до восьми, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка», — уточнил он.
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В Токмакскую городскую больницу увезли 13 пострадавших. Им оказывают необходимую помощь. С родственниками погибших, добавил Балицкий, тоже работают медики. Оставшимся без крова людям предоставили временное жилье.
Властям предстоит оценить разрушения. Жильцам соседних домов, которые получили повреждения при атаке, также окажут материальную помощь.
Ранее было известно о шести погибших при украинских обстрелах Токмака. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что под завалами могут оставаться люди.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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