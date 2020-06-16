Пять человек скончались после перестрелки в Назрани

Уже пять человек погибли после перестрелки в ингушской Назрани. Число жертв увеличилось после того, как в больнице скончался один из пострадавших.

«Несмотря на оказанную экстренную помощь, один из доставленных во вторник с серьезным ранением умер. Ему проводили сложную операцию, он находился в реанимации ингушской республиканской больницы в крайне тяжелом состоянии», — сказали «Интерфаксу» в медицинском учреждении.

По словам собеседника агентства, еще три человека скончались в больнице раньше, один погиб на месте конфликта. Два человека остаются в больнице с серьезными травмами.

Перестрелка произошла днем 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве больше двух человек, совершенном группой людей.

По информации агентства, среди погибших участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат, который работал в Росгвардии.

По неподтвержденной информации, причиной стрельбы стал семейный конфликт из-за земли. Каждый из участников спора собрал на выяснение отношений своих сторонников. Предполагаемый зачинщик, который начал спор с двоюродным братом, задержан.