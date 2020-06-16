Минздрав Ингушетии подтвердил гибель трех человек в перестрелке

«Три человека погибли. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, еще двоих оперируют», — говорится в сообщении.

Другой источник издания в медицинских кругах отметил, что раненых было четверо — двое из них в тяжелом состоянии, их сразу отправили в реанимацию.

Ранее стало известно, что в Назрани драка из 15 человек быстро переросла в перестрелку. Кадры с места просшествия публиковал «360".

Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, сообщили, что поводом стал семейный спор — люди не могли поделить землю. Всего в конфликте участвовали около 15 человек. На место приехал полицейский, он хотел помочь родственникам разобраться в споре.

В итоге он и еще двое местных жителей погибли в перестрелке. Как сообщили СМИ, это уже не первый подобный конфликт в семье.

Кто открыл стрельбу и в чем истинные причины — во всем теперь предстоит разбираться следователям.