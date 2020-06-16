Четыре человека погибли в перестрелке в Назрани. Первые кадры

По меньшей мере четыре человека погибли в перестрелке в Ингушетии, среди погибших есть полицейский. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Известно, что в результате конфликта жителей Назрани погибли четверо, один из них, возможно, — правоохранитель, несколько человек получили ранения», — заявил собеседник «Интерфакса».

Еще семь человек ранены, их увезли в больницу.

Конфликт случился на Коммунальной улице в Назрани. Как пишут «Известия», два брата не смогли поделить земельный участок. На разборки съехалось около 15-20 человек. В итоге перебранка быстро переросла в стрельбу.

По сообщениям Telegram-канала LifeShot, полицейский, который погиб в перестрелка, приехал на место конфликта, чтобы помочь родственникам разобраться в споре. Как пишет издание, это уже не первый подобный конфликт в семье.

Правоохранительные органы пока не дали официальных подтверждений по этому инциденту.

Кто открыл стрельбу и в чем истинные причины — во всем теперь будут разбираться следователи.