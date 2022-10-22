Пять человек пострадали от новых обстрелов Шебекино со стороны ВСУ | 360°

22 октября 2022, 13:18
Пять человек пострадали от новых обстрелов Шебекино со стороны ВСУ
Гладков: очередной обстрел Шебекино со стороны ВСУ ранил пять мирных жителей
ВСУ вновь открыли огонь по российскому приграничному населенному пункту Шебекино. От последних прилетов пострадало пять мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что находится в курсе ситуации.
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«По предварительным данным, пять мирных жителей ранены», — сообщил Гладков.
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Их состояние пока не сообщается. Губернатор Белгородской области пообещал, что пострадавшим окажут медицинскую помощь.
Также он рассказал, что от обстрелов со стороны ВСУ пострадали объекты инфраструктуры. Сила и тип разрушений пока также не сообщаются.
Утром 22 октября Гладков сообщил, что в Белгородской области до 6 ноября продлено действие желтого уровня террористической опасности. Его вводили из-за близости к границе с Украиной.
Днем ранее один из ударов со стороны ВСУ по региону привел к крупному возгоранию на открытой площадке лакокрасочного завода. Предприятие расположено в Шебекино.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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