ВСУ обстреляли лакокрасочный завод в Белгороде. Видео | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 18:21 ВСУ обстреляли лакокрасочный завод в Белгороде. Видео Власти региона: ВСУ ударили по промышленному предприятию в Белгороде

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ВСУ обстреляли лакокрасочный завод в Белгороде, сообщили местные жители. В соцсетях появились видео с места происшествия.

В Сети также появилась непроверенная информация об обстреле машинного предприятия.

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В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда в «одно из промышленных предприятий Шебекинского округа». Он опубликовал жуткие кадры, на которых виден не только дым, но и открытый огонь.

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По предварительным данным властей региона, пострадала женщина, медики везут ее в больницу. На месте уже работают оперативные службы.

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Ранее, днем, Гладков сообщил, что под массированный обстрел ВСУ попали социальные объекты в селе Муром Шебекинского городского округа. Пострадали здания школы, детсада, дома культуры, а также частные жилые дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Во многом это связано с тем, что большую часть местных жителей еще накануне вывезли из населенного пункта — кто-то остановился у родственников, кто-то — во временном пункте размещения.