Высокий уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области | 360°

22 октября 2022, 07:23
Высокий уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области
Власти Белгородского края продлили высокий уровень террористической опасности до 6 ноября
Власти Белгородской области вновь продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем желтый уровень террористической опасности», — написал он.
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Также до этой даты власти региона продлили действие постановления о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
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Впервые в этом году высокий уровень террористической опасности в Белгородской области начал действовать с 11 апреля. С тех пор его регулярно продлевали.
На такой шаг власти региона пошли из-за близости области к границе с Украиной. С начала спецоперации местные стражи правопорядка постоянно фиксируют прилеты снарядов по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.
В частности, вечером 20 октября стало известно, что ракетный удар по лакокрасочному заводу в Шебекино привел к масштабному пожару на открытой площадке предприятия.
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