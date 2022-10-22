Высокий уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 07:23 Высокий уровень террористической опасности вновь продлили в Белгородской области Власти Белгородского края продлили высокий уровень террористической опасности до 6 ноября Telegram-канал губернатор региона Вячеслав Гладков

Читать 360tv в

Власти Белгородской области вновь продлили действие высокого (желтого) уровня террористической опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем желтый уровень террористической опасности», — написал он.

Реклама

Также до этой даты власти региона продлили действие постановления о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Реклама

Впервые в этом году высокий уровень террористической опасности в Белгородской области начал действовать с 11 апреля. С тех пор его регулярно продлевали.

На такой шаг власти региона пошли из-за близости области к границе с Украиной. С начала спецоперации местные стражи правопорядка постоянно фиксируют прилеты снарядов по населенным пунктам и объектам инфраструктуры.

В частности, вечером 20 октября стало известно, что ракетный удар по лакокрасочному заводу в Шебекино привел к масштабному пожару на открытой площадке предприятия.