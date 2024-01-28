Важное 28 января 2024, 17:52 Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии МЧС: взрослый и четыре ребенка отравились угарным газом в Ингушетии РИА «Новости»

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Пять человек, четверо из которых дети, отравились угарным газом в городе Малгобеке в Ингушетии. Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет», — передали в министерстве.

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Отравление произошло в доме на улице Этуша из-за неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Малгобека.

«Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием», — предупредили в МЧС.

Ранее семья отравилась угарным газом в Дзержинске. В одной из квартир дома на улице Патоличева людям плохо, их доставили в больницу. Следователи начали проверку по факту произошедшего. После отравления газом матери и пятерых детей в Подмосковье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.