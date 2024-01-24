Происшествия 24 января 2024, 19:57 Мать и пятеро детей отравились угарным газом в Подмосковье СК возбудил дело после отравления матери и пятерых детей газом в Королеве

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В Королеве в квартире одного из жилых домов женщина и ее пятеро детей в возрасте от года до 12 лет отравились угарным газом. После случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

В ведомстве пояснили, что правоохранители продолжают работать на месте ЧП. Они осматривают квартиру и газовую колонку, а также выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

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В пресс-службе прокуратуры по Московской области уточнили, что отравление семьи произошло вечером 23 января. Пострадавших мать и детей увезли в больницу. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Супруг пострадавшей рассказал правоохранителям, что газовая колонка на кухне работала плохо. Во время готовки жена периодически включала и выключала ее. В квартире уже побывали газовики. После осмотра колонки они подтвердили факт нарушения в работе газового оборудования.

Прокуратура также проводит проверку, после которой оценит работу ответственных за безопасность лиц.

Девять человек также попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Среди пострадавших — один шестилетний ребенок.