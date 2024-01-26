26 января 2024, 15:12
Семья отравилась угарным газом в Дзержинске
Супружеская пара с ребенком отравились угарным газом в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СКР по региону.
По предварительным данным, утром 25 января в одной из квартир дома по улице Патоличева семья почувствовала себя плохо, пострадавших доставили в больницу. Медики отпустили родителей, ребенка госпитализировали.
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Отмечается, что в настоящее время по факту произошедшего следователи проводят проверку.
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