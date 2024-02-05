Москва 05 февраля 2024, 16:03 Главреда The New Times Евгению Альбац оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Суд Москвы оштрафовал главреда The New Times за нарушение закона об иноагентах РИА «Новости»

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В Тверском районном суде Москвы вынесли постановление о назначении штрафа главному редактору издания «The New Times» Евгении Альбац*. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дело главреда «The New Times» рассматривали 5 февраля. Суд назначил Альбац* административный штраф в размере 40 000 рублей.

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В конце прошлого года блогера Илью Варламова* также обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание назначил Мещанский суд Москвы за нарушение закона об иноагентах.

На прошлой неделе министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него еще шесть человек. Среди них — новосибирский депутат Антон Картавин*, историк Никита Соколов* и журналист Сергей Степанов*.

*Признаны иностранными агентами на территории России.