Происшествия 12 мая 2023, 07:44 Пилот Ми-2 пропал после жесткой посадки в Приморье Baza: вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку и обесточил станцию «Транснефти» в Приморье

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В Приморском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку и повредил линии электропередач. Об этом узнали после жалобы работников станции «Транснефти» на отсутствие электричества. Пилота не нашли, сообщил Telegram-канал Baza.

Проблемы со светом заметили 9 мая и начали искать причину. К месту обрыва вышли только через два дня в труднодоступном районе, там же обнаружили причину аварии — вертолет Ми-2 частного охранного предприятия. По предварительной версии, он совершил жесткую посадку и задел линии электропередач хвостовой частью, из-за чего станция «Транснефти» осталась обесточенной.

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Пилота не нашли. Правоохранители выяснили, что вертолетом управлял 64-летний житель Владивостока, но выйти с ним на связь не удалось. По одной из версий после ЧП мужчина пошел в лес искать людей и заблудился.

В апреле под Волгоградом рухнул вертолет «Ансат», пилот погиб. Следком показал обломки воздушного судна, прокуратура начала проверку.