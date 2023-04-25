Происшествия 25 апреля 2023, 12:29 Прокуратура начала проверку после крушения вертолета под Волгоградом Прокуратура проверит соблюдение правил полетов после крушения вертолета под Волгоградом Пресс-служба Следственного комитета

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Выполнение законодательства безопасности полетов после крушения вертолета «Ансат» около села Ерзовка проверит Волгоградская транспортная прокуратура. Как сообщила пресс-служба ведомства, на место происшествия для координации действий сотрудников силовых структур и экстренных служб прибыл волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.

По итогам проверки он примет решение о принятии мер прокурорского реагирования.

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Упавший около села Ерзовка вертолет «Ансат» нашли во вторник, 25 апреля. Управлявший воздушным судном пилот погиб на месте от полученных травм. Пассажиров на борту не было.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность вертолета. Окончательный вывод криминалисты сделают по итогам проведения расследования.

По данным СМИ, воздушное судно направлялось на площадку «Аэросоюз Волгоград». Авария произошла в пяти километрах от места посадки.