Происшествия 25 апреля 2023, 09:21 Следком показал обломки рухнувшего в Волгоградской области вертолета СКР показал кадры с места падения вертолета санавиации в Волгоградской области

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После крушения вертолета «Ансат» в Волгоградской области и гибели пилота завели уголовное дело. Следователи рассмотрят несколько версий случившегося. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР показало в Telegram-канале кадры с места событий.

Обломки вертолета «Ансат» с бортовым номером RA-20012 нашли рано утром 25 апреля в поле около поселка Ерзовка. На фото видно, что после удара о землю он практически сломался пополам, обломки разлетелись по траве. Там же нашли тело погибшего пилота 1967 года рождения.

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«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. <…> Совместно с криминалистами проведен осмотр места происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Источник «Известий» сообщил, что вертолет санавиации мог потерпеть крушение из-за технической неисправности.