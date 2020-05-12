Петербургская больница перестала использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожара

Один из аппаратов ИВЛ «Авента-М» предположительно стал причиной пожара в петербургской больнице Святого Георгия. Использование техники этой модели приостановили до завершения расследования случившегося.

«В настоящее время эти аппараты не используются в работе [больницы]. Используется другое оборудование, которое имеется в нашем арсенале. <…> До получения итогов расследования мы не будем эти аппараты эксплуатировать», — заявил заведующий отделением общей реанимации медучреждения Владимир Сулима. Цитату привел ТАСС.

Медик добавил, что больница получила сгоревший аппарат ИВЛ 1 мая. Никаких претензий к работе техники не было.

Больница Святого Георгия 24 апреля подписала договор о поставке 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М».

Утром 12 мая в реанимации больницы Святого Георгия начался пожар. Возгорание привело к смерти пяти человек, всех остальных удалось эвакуировать. Главврач больницы Валерий Стрижелецкий рассказал, что во время пожара на смене были 65 человек. Сотрудники больницы эвакуировали 15 пациентов из отделения реанимации и 135 пациентов со среднетяжелым и легким течением заболевания.

Пожарные потушили огонь, а следователи завели уголовное дело и приступили к расследованию. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность аппарата ИВЛ.