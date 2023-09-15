Происшествия 15 сентября 2023, 12:54 Песков высказался о ходе расследования крушения самолета Пригожина Песков: расследование крушения самолета Пригожина продолжается РИА «Новости»

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В Кремле не считают, что расследование падения борта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина идет медленно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же непростое расследование, непростое происшествие. <…> Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно», — пояснил Песков в ответ на вопросы о продвижении дела о крушении.

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Самолет Евгения Пригожина рухнул в Тверской области 23 августа. На борту находились 10 человек, в том числе сам бизнесмен, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и члены экипажа, все они погибли.

По заявлениям СМИ, в расследовании крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» в числе прочих специалистов будут задействованы эксперты, изучавшие столкновение самолетов над Боденским озером в 2002 году.