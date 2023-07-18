18 июля 2023, 12:27
Песков указал на вину Украины в атаке на Крымский мост
Песков: Россия не сомневается, что атаку на Крымский мост организовала Украина
Россия уверена, что за атакой на Крымский мост стоит Украина. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления некоторых представителей украинской стороны, что за ударом по объекту будто бы может стоять сама Россия.
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«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что предложения по защищенности Крымского моста пока готовятся.
Теракт на объекте произошел в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стали мужчина и женщина, ехавшие по мосту на автомобиле, пострадала 14-летняя дочь погибших. Девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.
При теракте использовали два беспилотных надводных аппарата, сообщил RT. После атаки на объект Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Дмитрий Песков
Украина
ЧП на Крымском мосту
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