Происшествия 18 июля 2023, 12:27 Песков указал на вину Украины в атаке на Крымский мост Песков: Россия не сомневается, что атаку на Крымский мост организовала Украина РИА «Новости»

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Россия уверена, что за атакой на Крымский мост стоит Украина. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления некоторых представителей украинской стороны, что за ударом по объекту будто бы может стоять сама Россия.

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«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что предложения по защищенности Крымского моста пока готовятся.

Теракт на объекте произошел в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стали мужчина и женщина, ехавшие по мосту на автомобиле, пострадала 14-летняя дочь погибших. Девочка находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.

При теракте использовали два беспилотных надводных аппарата, сообщил RT. После атаки на объект Следственный комитет России возбудил уголовное дело.