Происшествия 18 июля 2023, 10:29 Пострадавшую на Крымском мосту девочку предложили отправить на лечение в Москву Главврач Клещенко заявила, что состояние раненой на Крымском мосту девочки стабильное РИА «Новости»

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Состояние пострадавшей во время теракта на Крымском мосту девочки стабилизировали. Теперь с ней поработает психолог, а медики решат вопрос о переводе на лечение в Москву. Главный врач Детской краевой клинической больницы Краснодарского края Елена Клещенко сообщила об этом РИА «Новости».

«Девочка — стабильная. Есть вариант перевезти ее в федеральную клинику в Москве», — сказала она.

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Вопрос о переводе девочки на лечение в другую больницу обсудят в ближайшее время. По словам Елены Клещенко, сегодня с пациенткой встретится психолог.

Девочка ехала с родителями в Крым, когда на мосту через Керченский пролив произошел теракт. Ее отец и мать погибли. Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением грудной клетки госпитализировали в состоянии средней тяжести. Родственники навестили ее в больнице.

Семья жила в Старом Осколе Белгородской области, который, по информации RT, принял эвакуированных из-за обстрелов жителей Шебекина. Сосед рассказал, что у матери девочки остались родители и сестра. Женщина работала в управлении образования администрации Новооскольского городского округа, ее муж — на грузовике.