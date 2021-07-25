Первый из двух пролетов рухнувшего железнодорожного моста восстановили в Забайкалье

В Забайкалье восстановили один из двух пролетов железнодорожного моста, который рухнул из-за ливней. Эта переправа — часть Транссиба. Движение поездов по магистрали приостановили. Об этом сообщили РЖД в Telegram.

«Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролетных строений. Перед этим выполнили все подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем», — говорится в сообщении компании.

По данным РЖД, более 250 специалистов трудятся круглосуточно. В ликвидации последствий ЧП задействовали пять противоразмывных и два восстановительных поезда, тяжелая землеустроительная техника, три экскаватора, два погрузчика, два автокрана, четыре бульдозера и пять автомобилей КамАЗ. Обстановка там сейчас сложная из-за постоянно увеличивающегося уровня воды.

Утром 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнула часть железнодорожного моста. Поток воды повредил железнодорожную переправу через реку на перегоне Куэнга — Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга. Происшествие парализовало движение по Транссибу. РЖД на три дня сняли с продажи билеты на Дальний Восток и обратно.