Рухнувший железнодорожный мост в Забайкалье сняли на видео
В Сети появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье. На кадрах видно, что рельсы в одном направлении висят в воздухе.
Воды в реке очень много, на месте ЧП работает аварийная бригада.
Утром 23 июля из-за сильных дождей в Сретенском районе Забайкальского края рухнула часть железнодорожного моста. Большая вода повредила переправу через реку Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга — Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что при обрушении моста никто не пострадал. Движение поездов в обоих направлениях временно приостановили. На месте ЧП работают специалисты из оперативной группы Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-восстановительные поезда и бригады железнодорожников.
К восстановлению моста подключился оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.