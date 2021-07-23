Рухнувший железнодорожный мост в Забайкалье сняли на видео

В Сети появилось видео с места обрушения железнодорожного моста в Забайкалье. На кадрах видно, что рельсы в одном направлении висят в воздухе.

Воды в реке очень много, на месте ЧП работает аварийная бригада.

Утром 23 июля из-за сильных дождей в Сретенском районе Забайкальского края рухнула часть железнодорожного моста. Большая вода повредила переправу через реку Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга — Укурей, недалеко от села Нижняя Куэнга.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что при обрушении моста никто не пострадал. Движение поездов в обоих направлениях временно приостановили. На месте ЧП работают специалисты из оперативной группы Сретенского пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-восстановительные поезда и бригады железнодорожников.

К восстановлению моста подключился оперштаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.