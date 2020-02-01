Первый этаж жилого дома затопило кипятком в Перми

В Перми из-за прорыва трубы первый этаж жилого дома затопило кипятком. Жители сбежались наверх и засняли кипящий поток на видео.

Видео появилось в паблике во «ВКонтакте» «Пермь 24/7». На кадрах видно воду, от которой высоко наверх поднимается пар.

Автор рассказал, что ЧП произошло в доме на улице Голева в Дзержинском районе Перми. Утром 31 января на первом этаже прорвало трубу отопления, которую потом перекрыли, чтобы устранить коммунальную аварию.

«Прорвало трубу батареи отопления на первом этаже. Батарею перекрыли, вопросы об устранении всех последствий и ремонте УК будет решать в понедельник», — рассказали сайту 59.ru в УК «ЖУК», к которой относится здание.

Дом, в котором произошла авария, был построен в 1973 году. Там находится семейное общежитие и хостел «Города». В гостинице «360» заявили, что прорыв произошел с другой стороны и днем раньше, и их авария не затронула.

Эта коммунальная авария произошла всего спустя 10 дней после того, как из-за прорыва теплотрассы затопило отель «Карамель». Там погибли пять человек, в том числе ребенок.