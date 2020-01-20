Обварились насмерть в отеле без окон. Главное о гибели людей после прорыва трубы в Перми

Из-за коммунальной аварии в хостеле Перми погибли люди. Постояльцы отеля «Карамель» не смогли выбраться из помещения, которое заливало кипятком после прорыва трубы. Что известно о трагедии к этом часу — в материале «360».

На городскую ЕДС в ночь на 20 января поступила информация об идущем из подвального помещения паре. К зданию по улице Советской Армии выехали кареты скорой помощи и спасатели. Оказалось, в мини-отеле «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой.

Первая скорая оказалась на месте происшествия уже через 10 минут, рассказала в Instagram министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. «Губернатор Пермского края поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — обратили внимание в пермском Миндзраве.

Сначала речь шла о четырех погибших, потом выяснилось, что их пятеро. Число жертв уточнил и. о. обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров.

«Выяснилось, что в подвальном помещении располагается частная гостиница, из которой идет пар. Подъехали все коммунальные службы, началась откачка воды. К сожалению, были обнаружены пять погибших», — добавил он. Пострадали, по предварительным данным, трое.

Окон в отеле не было

Двор, в котором находится хостел, затянуло облаком пара. Рядом с гостиницей, уточнил сайт Ura.Ru, дежурили спасатели. Они перекрыли вход и никого не пропускали на территорию ЧП.

В группе гостиницы в социальной сети «ВКонтакте» размещены фотографии номеров. Выглядят они довольно прилично, но ни в одном нет окон. Об этом свидетельствуют в том числе оставленные на Booking отзывы.

Источник фото: «ВКонтакте»

Трудное расположение гостиницы, предположил губернатор Пермского края Максим Решетников, могло привести к гибели постояльцев.

«Привело к таким жертвам, потому что в подвале был хостел», — заметил он.

В гостинице, добавил Решетников, прорвало канализационный лежак, который соединял между собой участки теплосети.

Очевидец рассказал порталу «Пермь Онлайн», что горячая вода «дошла до порога гостиницы», и от нее валил пар.

«Страшно представить, что было внутри здания. <…> Эта гостиница тут давно. <…> В ней еще, помню, ремонт делали», — поделился мужчина.

В ожоговый центр, по данным сайта kp.ru, увезли семейную пару, которая ночевала в хостеле вместе с маленьким ребенком.

«Они сейчас находятся в реанимации. <…> В Перми были по делам — приехали в больницу. Говорят, что их трехлетний ребенок почти не пострадал, они его на руках выносили», — рассказали друзья пары.

Источник рассказал ИА «Местное время», что администратор гостиницы сразу же после прорыва трубы сбежала, не разбудив постояльцев. Эвакуироваться они не успели.

Делом занялись следователи из Москвы

После аварии СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«Наши следователи сейчас приступают к осмотру места происшествия. Погибших среди детей, насколько нам известно, нет», — заметил представитель СК Андрей Олин.

Позже в региональном Минздраве уточнили, что один из пяти погибших — ребенок. Сведений о том, сколько ему было лет, не приводится.

Кроме того, заметил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство, увеличилось и число пострадавших. Их уже шестеро. Людей осмотрели специалисты.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента — в состоянии средней тяжести», — пояснили в Минздраве, добавив, что на амбулаторное лечение под наблюдение врачей отправили еще трех человек.

Тем временем глава СК РФ Александр Бастрыкин решил передать расследование дела о гибели людей в мини-отеле в Перми в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой случившегося занялась и прокуратура Пермского края. В надзорном органе намерены дать правовую оценку «законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду». Прокуроры проверят и то, законно ли работал хостел.

Прорыв трубы, пишут СМИ, произошел не в самом хостеле. Кипяток полился на участке ближайшей теплотрассы, которая не обслуживалась до декабря 2019 года. Фундамент здания, где размещалась гостиница «Карамель», оказался плохо изолирован.

Местные жители уверяют, что аварии на этом участке случаются довольно часто. На мини-отель не раз подавали жалобы. Его должны были закрыть 20 февраля: предписание выдали сотрудники МЧС из-за нарушений требований безопасности. Работал хостел легально, последняя проверка прошла в 2019 году.