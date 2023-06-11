11 июня 2023, 16:05
Первый человек погиб в Курганской области из-за отравления сидром
Власти Курганской области сообщили о гибели школьницы из-за отравления сидром
В Курганской области врачи не смогли спасти школьницу, которую госпитализировали после отравления контрафактным самарским спиртом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
В начале недели в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста привезли жительницу Шумихи. Ее состояние медики оценили как тяжелое.
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«Пациентка <…> скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки», — отметили в пресс-службе.
Специалисты больницы ежедневно консультировались с коллегами из Российской детской клинической больницы, Российской медицинской академией последипломного образования и главным внештатным анестезиологом РФ. Однако совместные усилия медиков ни к чему не привели.
«Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола», — подчеркнул собеседник агентства.
Курганские власти выразили соболезнования родным и близким погибшей.
В пресс-службе губернатора уточнили, что второй пострадавший из-за опасного сидра находится в реанимации Шадринской ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, но ближе к удовлетворительному. Жизни мужчины ничто не угрожает.
Всего в регионе зафиксировали два случая отравления контрафактным сидром. СК по Курганской области возбудил уголовное дело.
Производившего ядовитый напиток бизнесмена Анара Гусейнова арестовали на два месяца.
отравление сидром в России
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