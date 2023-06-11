Происшествия 11 июня 2023, 16:05 Первый человек погиб в Курганской области из-за отравления сидром Власти Курганской области сообщили о гибели школьницы из-за отравления сидром РИА «Новости»

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В Курганской области врачи не смогли спасти школьницу, которую госпитализировали после отравления контрафактным самарским спиртом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

В начале недели в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста привезли жительницу Шумихи. Ее состояние медики оценили как тяжелое.

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«Пациентка <…> скончалась сегодня, 11 июня. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки», — отметили в пресс-службе.

Специалисты больницы ежедневно консультировались с коллегами из Российской детской клинической больницы, Российской медицинской академией последипломного образования и главным внештатным анестезиологом РФ. Однако совместные усилия медиков ни к чему не привели.

«Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия, однако уже сейчас можно говорить о том, что в организм девушки попала большая доза метанола», — подчеркнул собеседник агентства.

Курганские власти выразили соболезнования родным и близким погибшей.

В пресс-службе губернатора уточнили, что второй пострадавший из-за опасного сидра находится в реанимации Шадринской ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, но ближе к удовлетворительному. Жизни мужчины ничто не угрожает.

Всего в регионе зафиксировали два случая отравления контрафактным сидром. СК по Курганской области возбудил уголовное дело.

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