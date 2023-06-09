Происшествия 09 июня 2023, 15:49 Второй человек отравился опасным сидром в Курганской области Роспотребнадзор: в Курганской области выявили 2 случай отравления после употребления сидра РИА «Новости»

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В Курганской области зарегистрировали второй случай отравления метанолом после употребления сидра. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В реанимацию попал житель Шадринска. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

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Сотрудники Роспотребнадзора по Курганской области на 9 июня выявили 18 641 литр недоброкачественного сидра. Его оборот приостановили.

Специалисты отобрали пробы для исследования на содержание в продукции метанола. Его выявили в восьми образцах продукции, произведенной в Самарской области.

Предпринимателей, которые реализуют сидр в регионе, предупредили о необходимости приостановить допуск в оборот самарского алкоголя. Всего Роспотребнадзор выдали 466 предостережений, направив их 897 объектам торговли.

По всей России уже изъяли более 71 тысячи литров алкогольного напитка «Мистер Сидр», которым отравились жители страны. Суррогатный алкоголь убил более 30 человек.