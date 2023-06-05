05 июня 2023, 21:29
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских, написал ТАСС.
Как пояснил губернатор, 16 человек погибли.
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«Ситуация довольно-таки сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем», — сообщил журналистам губернатор.
В числе пострадавших, по его словам, жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы.
Также выявлены случаи отравление среди несовершеннолетних, добавил Русских. Правоохранители установят, каким образом алкоголь оказался у несовершеннолетних, пояснил губернатор региона.
Следственные действия ведутся с собственником предприятия. Следователи выясняют, каким образом в алкогольных напитках оказался метанол.
Массовое отравление сидром произошло в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Все пострадавшие пили слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр», которые продавали на розлив. Их производил частный предприниматель в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. Вероятнее всего, слабоалкогольный напиток содержал метанол. Коварство этого спирта в том, что его не распознать, а убить или сделать человека калекой может даже малая доза.
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