Происшествия 05 июня 2023, 21:29 Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40 РИА «Новости»

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Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 40. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских, написал ТАСС.

Как пояснил губернатор, 16 человек погибли.

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«Ситуация довольно-таки сложная. Уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем», — сообщил журналистам губернатор.

В числе пострадавших, по его словам, жители Димитровграда, Ульяновска и Новой Малыклы.

Также выявлены случаи отравление среди несовершеннолетних, добавил Русских. Правоохранители установят, каким образом алкоголь оказался у несовершеннолетних, пояснил губернатор региона.

Следственные действия ведутся с собственником предприятия. Следователи выясняют, каким образом в алкогольных напитках оказался метанол.

Массовое отравление сидром произошло в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. Все пострадавшие пили слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр», которые продавали на розлив. Их производил частный предприниматель в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. Вероятнее всего, слабоалкогольный напиток содержал метанол. Коварство этого спирта в том, что его не распознать, а убить или сделать человека калекой может даже малая доза.