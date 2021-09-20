Пермякам назвали компенсации семьям погибших и пострадавших от рук стрелка

По одному миллиону рублей выплатят семьям, чьи родственники погибли во время стрельбы в Пермском госуниверситете. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Раненым будет выплачено по 500 тысяч рублей, а тем, кто получил травмы, выдадут по 100 тысяч рублей.

По последним данным, в результате трагедии погибли восемь человек, еще 24 получили травмы различной степени тяжести. Жителей Перми просят сдать кровь для раненых. Прием доноров осуществляется по улице Лебедева, 54.

Трагедия произошла утром в понедельник, 20 сентября. Студент ПГНИУ с оружием прошел на территорию вуза и начал стрелять по людям. Его задержал младший лейтенант Константин Калинин. Он увидел вооруженного молодого человека и выстрелил в него. Сейчас стрелок находится в реанимации.