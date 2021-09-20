Жителей Перми попросили сдать кровь для пострадавших после стрельбы в вузе

Сбор крови для пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ открыли в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь активная». По последним данным, в результате бойни восемь человек погибли, 24 пострадали.

«Вы можете сдать кровь для пострадавших. Прием доноров на Пермской краевой станции переливания крови (Лебедева, 54) сегодня продлен до 16:00. Завтра прием доноров до 15:00», — сказано в сообщении.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ с оружием прошел на территорию вуза и начал стрелять по людям. Его задержал младший лейтенант Константин Калинин. Он увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице, он выстрелил в сотрудника правоохранительных органов, тот открыл ответный огонь и ранил стрелка. После этого младший лейтенант начал оказывать медицинскую помощь.

Сейчас стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии. СК открыл уголовное дело об убийстве двух и более человек. 21 сентября в Перми объявлено день траура. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.