Пермяк окунал мальчика лицом в сугроб за то, что у него не было сигарет

В Березниках неизвестный мужчина на улице набросился на 10-летнего мальчика, которого окунал лицом в сугроб. Причиной стало то, что у школьник не угостил его сигаретой, потому что не курит. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь № 1».

Мама школьника рассказала, что накануне к ее сыну на улице подошел неизвестный мужчина. Он попытался стрельнуть у мальчика сигарету, но тот не смог его угостить, сказав, что не курит. Такой ответ не устроил мужчину, и он накинулся на ребенка, начав окунать его лицом в снег.

Теперь мама мальчика пытается найти свидетелей произошедшего по социальным сетям. Она рассказала, что это случилось на Юбилейной улице.

Ранее в Алтайском крае после издевательств над мальчиком, которого родители выгнали без одежды на мороз, завели уголовное дело о халатности в отношении надзорных органов, которые знали о жестоком обращении с детьми в этой семье, но не предпринимали никаких действий. Перед этим следователи также завели дело против самих родителей по статье о ненадлежащем воспитании детей.