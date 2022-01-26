Второе дело завели на Алтае после видео с голым мальчиком на морозе

В Алтайском крае после издевательств над детьми в многодетной семье Шелаболихинского района, где родители выгоняли мальчика без одежды на мороз, завели второе уголовное дело, на этот раз о халатности органов профилактики. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Следователи завели новое дело на основании данных, что органы по делам несовершеннолетних в Шелаболихинском районе прекрасно знали, в каком положении находятся три мальчика из многодетной семьи в селе Селезнево, но при этом не приняли никаких мер, чтобы пресечь издевательства над детьми.

В СК заявили, что должностные лица также не приняли никаких мер по изъятию мальчиков из семьи, хотя им было известно о жестоком обращении с детьми со стороны матери и ее сожителя, которые неоднократно причиняли детям физические и психические страдания, систематически избивая их.

Расследование продолжается, ведется сбор доказательств.

Ранее первое дело завели по факту появления видео с мальчиком, которого выгнали без одежды на мороз.