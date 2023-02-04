04 февраля 2023, 16:59
Перекрытия обрушились в донецком доме после обстрела ВСУ
МЧС: перекрытия дома обрушились в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме в Киевском районе Донецка после обстрела украинскими боевиками. Об этом сообщило МЧС ДНР в Telegram-канале.
«Произошло обрушение перекрытия между пятым и четвертым этажами. Предположительно, под завалами могут находиться два человека», — уточнили в ведомстве.
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Дом расположен на улице Артема. К аварийно-спасательным работам привлекли 15 единиц техники и 47 спасателей.
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Снаряды ВСУ прямой наводкой ударили по крышам домов Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, из-за прямого попадания полностью разрушилась кровля, стены квартиры на четвертом этаже и перекрытие между четвертым и третьим этажами.
Украинские боевики выпустили 10 ракет по самому густонаселенному району Донецка утром в субботу, 4 февраля. Прилеты зафиксировали на улицах Батищева, Университетской, Шахтерской площади.
ДНР
ВСУ
Донецк
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