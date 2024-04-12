12 апреля 2024, 07:14
Минобороны России сообщило о пяти сбитых дронах
Минобороны: 4 БПЛА уничтожили в Ростовской и 1 дрон в Белгородской областях
Военные ночью 12 апреля нейтрализовали в небе над Ростовской и Белгородской областями пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.
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Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — четыре аппарата. Еще один ликвидировали в Белгородской области дежурными средствами ПВО.
В Ростовской области объявляли об опасности атаки беспилотниками. Губернатор Василий Голубев сообщил, что четыре БПЛА сбили в Новошахтинске. Местные жители не пострадали, разрушений не зафиксировали. В марте украинские дроны упали на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов.
Беспилотники
Минобороны РФ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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