Происшествия 12 апреля 2024, 07:14 Минобороны России сообщило о пяти сбитых дронах Минобороны: 4 БПЛА уничтожили в Ростовской и 1 дрон в Белгородской областях РИА «Новости»

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Военные ночью 12 апреля нейтрализовали в небе над Ростовской и Белгородской областями пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщила пресс-служба.

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Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — четыре аппарата. Еще один ликвидировали в Белгородской области дежурными средствами ПВО.

В Ростовской области объявляли об опасности атаки беспилотниками. Губернатор Василий Голубев сообщил, что четыре БПЛА сбили в Новошахтинске. Местные жители не пострадали, разрушений не зафиксировали. В марте украинские дроны упали на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов.