«Перед законом все равны». Депутаты Госдумы жестко высказались о признании Валерия Рашкина

В Госдуме резко отреагировали на ситуацию с Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося в своем видеообращении. Лидеры фракций отметили, что эта запись полностью меняет дело. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«То, в чем обвиняют Рашкина, — это просто браконьерство, перед законом все должны быть равны, с этой точки зрения мы не видим причин не поддержать представление Генеральной прокуратуры», — рассказал глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Как заявил Владислав Даванков, зампред Госдумы и первый замруководителя фракции «Новые люди», до видеообращения Рашкина депутаты не сомневались в его невиновности.

«Но его признание — это интересный ход, это сильно меняет дело, будем изучать материалы», — добавил Даванков.

Речь идет о видеообращении, которое Валерий Рашкин опубликовал на своем YouTube-канале. В нем депутат сознался в убийстве лося. Оправдывая произошедшее, он пожаловался на плохую видимость.

В октябре сотрудники полиции обнаружили труп лося в автомобиле Рашкина. Сначала он утверждал, что животное уже было мертвым, когда он якобы нашел его во время прогулки и забрал с собой. Позднее нашли и другие части лося, после чего возбудили уголовное дело.