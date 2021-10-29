Полиция показала видео с депутатом Рашкиным после остановки машины с тушей лося в багажнике

МВД опубликовало видео, которое сняли в полицейской машине после остановки авто с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным и тушей лося в багажнике. На кадрах депутат с сидит рядом с правоохранителем, который заполняет документы.

Накануне силовики остановили ехавшего на автомобиле с приятелем Рашкина. В багажнике он вез разделанную тушу лося. Парламентарий объяснил, что нашел уже мертвого лося во время прогулки по лесу в месте, откуда уезжала машина. Он предложил друзьям отвезти ее в полицию, но по пути в отделение его остановили сотрудники ФСБ, природоохранных структур и полицейские. Правоохранители завели уголовное дело о незаконной охоте.

Представитель КПРФ отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь: он уверил, что был трезв, а к медикам не поехал из-за опасений, что результаты экспертизы могут подделать, так как против него готовится провокация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об этой истории с Рашкиным, в которой должны разбираться правоохранительные и природоохранные ведомства.