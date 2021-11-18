Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сознался в том, что застрелил лося. Он записал видеообращение на своем канале на YouTube.

Рашкин рассказал, что гостил у друзей и надеялся, если получится, порыбачить и, возможно, поохотиться. Депутат подчеркнул, что в тот вечер не пил алкоголь. Потом ему сообщили, что охота открыта и есть разрешение на отстрел копытных.

Когда он уже выезжал из леса, то увидел поляну, на которой решил осмотреться с помощью бинокля. В него он и заметил фигуру зверя.

«Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», — описал свои дальнейшие действия депутат.

Далее, по его словам, он пришел на место, где упало животное, и разделал тушу на месте.

Согласно данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, в машине Валерия Рашкина обнаружили труп лося. Ранее он уверял, что нашел мертвое животное во время лесной прогулки и решил забрать. Позже инспекторы нашли и другие части тела зверя, после чего было возбуждено уголовное дело о браконьерстве.