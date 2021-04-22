Пенсионер в Ярославле домогался к школьнице в автобусе. Видео

В Ярославле пенсионер пристал к малолетней девочке в автобусе. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как пожилой мужчина гладит школьницу по ноге. Подозреваемого задержали, сообщили в региональном главке СК.

Видео было записано на камеру наблюдения в автобусе. Это произошло 17 апреля в поселке Норском.

На кадрах можно наблюдать, как пенсионер и девочка сидят рядом. В какой-то момент мужчина начинает гладить школьницу по ноге. Девочка после этого встает с кресла, но мужчина пытается остановить ее рукой. Школьница все же вырывается и пересаживается на другое место.

Следственным органам удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали и возбудили дело о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Ранее в Екатеринбурге по фотографии удалось выйти на след педофила. Мужчину, который совращал свою малолетнюю дочь, засекли с помощью GPS-координат.

А в Новосибирске соседу удалось спасти второклассницу от педофила-рецидивиста, который напал на девочку в подъезде.