Сосед спас второклассницу от педофила-рецидивиста в Новосибирске

В Новосибирске ученица второго класса подверглась в подъезде сексуальному насилию со стороны 55-летнего ранее судимого мужчины. Однако преступника успел спугнуть сосед.

«Он начал совершать действия сексуального характера в отношении ребенка, но, к счастью, преступника спугнул сосед, который, услышав шум, вышел из квартиры. Девочку передали маме, она написала заявление в полицию», — передал «КП-Новосибирск» слова источника в правоохранительных органах.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения подъезда и быстро вычислили преступника. Он уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный дал признательные показания.

Тем не менее девочке потребовалась психологическая помощь. С ней сейчас работают специалисты. По данным издания, мужчина отсидел в тюрьме почти 25 лет. На свободу он вышел два месяца назад.

В Иркутске в середине марта задержали 37-летнего мужчину, который совершил над девятилетней девочкой насильственные действия сексуального характера. По предварительным данным, мужчина затащил второклассницу к себе домой. Ее спас звонок матери, которая, проходя мимо двери соседа, услышала мелодию мобильника своей дочери.