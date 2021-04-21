GPS-метка на фото помогла выйти на след педофила в Екатеринбурге

Мужчину, совращавшего свою маленькую дочь, удалось засечь с помощью базы данных Интерпола. Его удалось найти с помощью GPS-координат с места, где была сделана одна фотография.

Снимок сделали в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, на территории «КС № 2 завода имени Калинина». Он подтверждает, что в отношении ребенка были совершены действия сексуального характера.

Как сообщил РЕН ТВ, правоохранители задержали 56-летнего мужчину. Он в январе 2018 года совершил действия сексуального характера в отношении своей дочки. Ей тогда не было и шести лет.

Известно, что девочка учится в школе-интернате. Житель Екатеринбурга воспитывает ее один, ведь мать ребенка умерла. Мужчину задержали 20 апреля. Он признался, что делал обнаженные фото дочки и показывал ей своей половые органы. В его отношении открыто уголовное дело.