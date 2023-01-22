Происшествия 22 января 2023, 01:47 Пассажирский автобус попал в ДТП на Кубани. Пострадали 10 человек МВД: 10 человек получили травмы в аварии с автобусом на Кубани МВД по Краснодарскому краю

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Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. В результате пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

«В субботу, 21 января водитель, управляя Nissan, на второстепенной дороге не уступил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

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По предварительным данным, четырех пассажиров автобуса увезли в одну из больниц Славянского района. Медики оказали еще шестерым пассажирам разовую медицинскую помощь. ДТП произошло примерно в 20:30 по московскому времени. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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В этот же день житель Кубани сбил четверых подростков на пешеходном переходе. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Дорожный инцидент случился в станице Кущевской. Водитель автомобиля наехал на несовершеннолетних, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переход.

В пятницу, 20 декабря, маршрутный автобус попал в аварию в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области. В результате столкновения пострадали 12 пассажиров, среди них оказались шестеро детей.