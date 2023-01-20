Происшествия 20 января 2023, 15:43 Автобус протаранил бетонный забор в Ростовской области. Пострадали 12 человек МВД: 12 человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Ростовской области Telegram

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Маршрутный автобус попал в аварию в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».

«МВД Медиа» «МВД Медиа»

Водитель автобуса пересек встречную полосу, съехал с проезжей части и врезался в бетонный забор. В результате столкновения пострадали 12 пассажиров, среди них шестеро детей и водитель.

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Областное управление Госавтоинспекции уточнило, что троих несовершеннолетних отвезли в больницу, а еще троих отправили на амбулаторное лечение.

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По предварительной версии, водитель автобуса не сумел справиться с управлением после того, как ему резко стало плохо.

Пассажиры автобуса рассказывали, что удар был такой мощной силы, что они со своих мест повалились друг на друга. ЧП произошло неподалеку от остановки «Парк Маяковского», рядом с железнодорожным переездом.