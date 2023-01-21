Происшествия 21 января 2023, 23:19 Водитель сбил четверых подростков на пешеходном переходе на Кубани ГУ МВД по Краснодарскому краю: четверо подростков пострадали в ДТП в станице Кущевской Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю

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Житель Кубани наехал на четверых подростков на пешеходном переходе. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

ДТП произошло вечером 21 января в станице Кущевской. Водитель автомобиля сбил 16-летних подростков, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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«В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — указано в сообщении пресс-службы.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали аварии.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого МВД, водитель 1972 года рождения. Он находился за рулем автомобиля Hyundai NF. Все пострадавшие доставлены в МБУЗ Кущевская ЦРБ.

Вечером 20 января автомобиль въехал в фасад здания в Красносельском районе Москвы. ДТП произошло на Тургеневской площади в районе дома № 2. Момент аварии попал на видеозапись камеры наблюдения.