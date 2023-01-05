Происшествия 05 января 2023, 16:00 Пассажир устроил скандал в аэропорту Магадана из-за досмотра и попал в изолятор МВД: пассажир отказался проходить досмотр в аэропорту Магадана РИА «Новости»

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Пассажир отказался проходить досмотр в аэропорту Магадана, устроил дебош и попал в следственный изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте ГУ МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Хулиган вел себя вызывающе и не пошел на досмотр. Дебошир проигнорировал требования сотрудников службы авиационной безопасности и публично оскорбил полицейских.

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По данным правоохранителей, буйный пассажир повредил имущество аэропорта. Какое именно, в МВД не уточнили.

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В отношении дебошира составили административный протокол, нарушитель находится в изоляторе, сообщило издание «ФедералПресс».

Ранее мужчину, который ругался и курил в самолете, задержали в аэропорту Кольцово. Злоумышленник устроил дебош, когда борт готовился к взлету.

Другой пассажир устроил скандал на борту самолета, летевшего в Толмачево из Южно-Сахалинска. Хулигана задержали правоохранители.