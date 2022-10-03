Мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего в Толмачево | 360°

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Мужчина устроил дебош на борту самолета, летевшего в Толмачево

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Житель Кемеровской области устроил дебош на борту самолета, который направлялся в аэропорт Толмачево из Южно-Сахалинска. Злоумышленника задержали сотрудники органов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу полицейского управления на транспорте по СФО.

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За помощью к полицейским обратился экипаж корабля. Злоумышленник «нарушал общественный порядок». Мужчина не соглашался успокоиться и ругался матом на бортпроводников. В результате сотрудникам самолета пришлось связать мужчину.

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