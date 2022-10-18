Мужчину, который ругался и курил в самолете, задержали в аэропорту Кольцово | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 15:43 Мужчину, который ругался и курил в самолете, задержали в аэропорту Кольцово

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Злоумышленник устроил дебош в самолете. Он курил на борту, а также ругался матом. Мужчину задержали в аэропорту Кольцово. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ЛО МВД России.

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Ситуация произошла 14 октября. Сотрудников Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово вызвали на стоянку к самолету «Екатеринбург — Санкт-Петербург», который готовился к рейсу. Полицейские задержали 45-летнего пьяного дебошира, который ругался матом и курил в салоне. Против него составили два административных протокола по факту мелкого хулиганства и курения в общественном месте.