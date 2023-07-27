Происшествия 27 июля 2023, 10:49 Пассажир, упавший на рельсы на Сокольнической линии метро в Москве, погиб ТАСС: пассажир, упавший под поезд в московском метро на станции «Парк культуры», погиб Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 27 июля, на станции метро «Парк культуры» Сокольнической линии на рельсы упал человек, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации агентства, инцидент произошел рано утром. Один из пассажиров упал на жесткий путь под пребывающий на станцию поезд. Человека достали. Медики констатировали смерть.

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Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку из-за произошедшего.

Ранее сообщили, что из-за человека, который упал на рельсы, увеличили интервал поездов. Позже движение подземного общественного транспорта восстановили.